Ереван, 17 апреля, 2018, 12:53 — ИА Регнум. «Любая нестабильность в регионе отрицательно влияет на ситуацию регионе в целом, а в нашем случае самое главное — стабильность», — заявил третий президент Армении Серж Саргсян в ходе специального заседания парламента Армении по выбору премьер-министра республики, отвечая на вопросы парламентариев.

Armenpress Серж Саргсян в парламенте

По его словам, другой вызов для Армении в том, что в регион могут попасть элементы, активно участвовавшие в сирийских событиях, привыкшие убивать, грабить и разрушать. Следующий вызов, продолжил Саргсян, — это сирийские армяне, спасающиеся от войны, а также армянское историческое наследие в Сирии, которым в любом случае должна оказываться поддержка.

Конфронтация приводит к поляризации отношений. Сегодня мы наблюдаем поляризацию позиций России и США, и Запада в целом, что чревато большими опасностями и принуждает нас вести взвешенную, но одновременно четкую политику. Да, у нас есть партнеры и союзники, и мы должны придерживаться этих принципов, чтобы в случае, если эта ситуация коснется Армении непосредственно, мы могли бы ожидать соответствующее как партнерское, так и союзническое отношение», — отметил Саргсян.

Голосование по единственной кандидатуре премьер-министра ожидается в ближайшие минуты. Массовые акции протеста в Ереване против премьерства Саргсяна продолжаются.