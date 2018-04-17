Ереван, 17 апреля, 2018, 12:26 — ИА Регнум. В Армении началась народная мирная бархатная революция. Об этом на митинге на площади Франции в Ереване заявил лидер движения «Мой шаг», депутат парламента Никол Пашинян, передает корреспондент ИА REGNUM с места событий.

Демонстранты на площади Республики в Ереване

По словам Пашиняна, они собираются блокировать здания государственных учреждений, чтобы парализовать их работу. После этого митингующие двинулись на площадь Республики. В настоящий момент уже заблокировано здание комитета госдоходов, где демонстранты собираются устроить сидячую забастовку.

Часть демонстрантов находятся также возле здания Генпрокуратуры Армении, а также у правительственного здания, где находятся несколько министерств, в том числе министерство иностранных дел. Полиция никак не вмешивается в происходящее.

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Между тем в парламенте Армении на вопросы депутатов отвечает кандидат на пост премьер-министра Армении Серж Саргсян, против премьерства которого выступает оппозиция. Вопросы в основном задают депутаты от правящей Республиканской партии Армении, которые никак не касаются ситуации на улицах Еревана.