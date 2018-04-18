Дамаск, 18 апреля, 2018, 08:03 — ИА Регнум. Какова судьба доказательств ОЗХО о наличии или отсутствии следов «химической атаки» в Думе и есть ли у США шанс сохранить лицо в случае, если правда пробьется в информпространство, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Mil.ru Пуск зенитной ракеты

«Правозащитники-волонтеры» против международно признанных организаций типа ОЗХО, вот как может выглядеть противостояние в информационном поле, если данные о «химатаке в Думе» не подтвердятся. В интересах США тогда будет срочная фабрикация «своих» доказательств, полученных по каким-либо альтернативным каналам. Кроме того, США вполне могут использовать собственные ракеты для имитации химического заражения, которое будет «вовремя обнаружено» правозащитниками и приписано Асаду.

Главный эффект состоит в том, что США, Англия и Франция оказываются вновь повязаны преступлением и будут вынуждены яростно отстаивать свою правоту. Такая стратегия чревата все более жесткими мерами, предпринимаемыми США для укрепления единства «новой Антанты», а значит, и риск эскалации конфликта только возрастет. Пределом же здесь может послужить отказ европейских стран беспрекословно выполнять приказы США, ведь возможность такого разворота событий постоянно сохраняется. Своей агрессией Штаты демонстрируют поведение агонизирующего вожака, из последних сил пытающегося сохранить власть над стаей. Россия же может в создавшейся ситуации максимально использовать шанс на укрепление военной составляющей своей позиции, не забывая и о своих союзниках. США своими действиями сделали такое продолжение неизбежным и справедливым. И тогда стрельба «Томагавками», уже не достигающая своих целей, станет окончательно бесполезной.

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Авторы: Руслан Хубиев