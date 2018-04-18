Москва, 18 апреля, 2018, 03:02 — ИА Регнум. История подписания «Пакта о нейтралитете» в апреле 1941 между СССР и Японией помогает лучше понять ту основу, на которой строятся оценки отношений Москвы и Токио во время Второй мировой войны и в послевоенный период. В чем видела смысл этого пакта каждая из договаривавшихся сторон, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Япония

Японские дипломаты предложили СССР такой вариант договора, который мог быть истолкован как одобрение Москвой захватнической политики Японии, да и стран оси Берлин — Рим — Токио в целом. Но Сталин в ответ предложил свой вариант пакта, который и был в результате принят. Отличался советский вариант более четкими временными границами и конкретной линией поведения в случае открытия военных действий против СССР или Японии. Но, и это очень важно, в нем не были оговорены варианты поведения в случае инициирования военных действий самими СССР или Японией против третьих стран и союзов.

Для японских милитаристов, как это ясно следует из документов японского Генштаба, пакт являлся только удобной возможностью выбрать подходящий момент для нападения на советский Дальний Восток, и не более того. Боевая мощь японских группировок на оккупированных территориях Китая не была уменьшена. Японская армия была готова к нападению на СССР вплоть до 1943 года, когда успехи Красной армии похоронили планы гитлеровцев на победу на европейском театре военных действий.

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