Cледов химатаки в Сирии нет, ракетные удары есть: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 апреля, 2018, 14:00 — ИА Регнум.
- Ракетная атака: в Сирии сбиты израильские ракеты;
- «Игры в кошки-мышки»: британскую подлодку испугали «черные дыры» у берегов Сирии;
- «Это фальшивка»: американские журналисты расследовали химатаку в Сирии;
- «Очень вероятная» ответственность: «Большая семерка» приняла британскую оценку по «делу Скрипаля»;
- Отстоять права: в Якутии голодают десятки пожарных.