Ереван, 17 апреля, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Оппозиция Армении призывает сторонников оккупировать здания органов государственного управления. Об этом, как передает ТАСС, сообщил лидер оппозиционной партии «Гражданский договор», депутат парламента Никол Пашинян.

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«Входите в здания органов госуправления, все блокируйте. Блокируйте входы в министерства и ведомства, администрации областей, городов и сел, не позволяйте, чтобы сотрудники выходили на работу», — сказал оппозиционер.

По его словам, 17 апреля в Армении должен быть «день тотальной блокады».

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Напомним, что протестующие пытаются предотвратить продления власти Сержа Саргсяна уже на посту премьер-министра страны. Голосование по кандидатуре бывшего президента намечено в парламенте на 17 апреля.

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