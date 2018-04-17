Екатеринбург, 17 апреля, 2018, 09:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге депутаты Законодательного собрания Свердловской области разработали ряд предложений, с которыми они намерены обратиться в Госдуму с предложением в рамках своей компетенции оказать содействие в принятии мер в части увеличения объема государственной поддержки агропромышленного комплекса из федерального бюджета. Было предложено ввести квоты на импорт пальмового масла и сухого молока, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Молоко. Коровы

Проблемы животноводов рассматривались профильным комитетом Законодательного собрания Свердловской области. Депутатами было предложено внести изменения в федеральный закон об основах госрегулирования торговой деятельности: ввести фиксированные, не более 10%, торговые надбавки на социально значимые продукты питания. Также было предложено ввести регулярное обеспечение молоком в индивидуальной упаковке учащихся начальных классов средней школы.

На уровне региона депутаты предложили правительству рассмотреть вопрос об увеличении субсидий животноводам на период предстоящей посевной, разработать механизмы поддержки социально незащищённых слоёв населения, и предложили организовать в СМИ показ «социальной рекламы» о пользе цельного молока и натуральных молочных продуктов.

Как сообщало ИА REGNUM, молокоперерабатывающие предприятия Свердловской области стали отказывать сельхозтоваропроизводителям в приеме молока сверх установленных договорами объемов, аргументируя действия избытком сырья и затоваренностью готовой продукцией. В результате снижения закупочных цен на молоко в январе-марте 2018 года сельхозпроизводители понесли значительные финансовые потери.

Проблемы связаны не только со снижением покупательской способности населения, но и с перенасыщением рынка импортным сухим молоком, из которого делают дешёвые молочные продукты и пальмовым маслом, из которого производят спрей (аналог сливочного масла).

Отметим, что в СССР активно велась пропаганда здорового питания. О пользе натуральных, в том числе молочных продуктов сообщали многочисленные публикации в журналах, телевизионные передачи. На киностудиях снимали документальные и мультипликационные фильмы. Более того социально значимые продукты питания продавались в розничной торговле по заниженной цене.