Ереван, 17 апреля, 2018, 01:51 — ИА Регнум. Сторонники армянской оппозиции продолжат во вторник 17 апреля акции гражданского неповиновения, чтобы не допустить избрания в парламенте экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Ереване, об этом заявил оппозиционный депутат, лидер движения «Мой шаг» Никол Пашинян.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM Полицейское оцепление на проспекте Баграмяна в Ереване

«Завтра акцию «Перекрой улицы» надо осуществить более масштабно. Нужно заблокировать все входы в Национальное собрание», — заявил Пашинян, выступая перед тысячами сторонников оппозиции на площади Франции в Ереване вечером 16 апрекя. При этом он призвал перекрывать все без исключения улицы Еревана, начиная с утра вторника.

17 апреля в парламенте Армении должно пройти голосование по вопросу избрания Сержа Саргсяна премьер-министром. После конституционных изменений 2015 года премьер-министр становится самым влиятельным чиновником в стране. Оппозиция считает, что реформа была проведена для того, чтобы Серж Саргсян смог остаться у власти после завершения его президентского срока.

С раннего утра сотни активистов и студентов, поддерживающих движение, блокировали ряд центральных улиц и перекрестков Еревана, что парализовало движение транспорта на многих участках города.

Днем 16 апреля активисты и их сторонники собрались на подступах к проспекту Баграмяна, где расположено здание Национального собрания и где полиция уже выставила плотный кордон, развернув колючую проволоку.

Когда митингующие попытались прорвать оцепление, полиция применила шумовые гранаты. Во время столкновений пострадали 40 гражданских лиц и шесть полицейских. Среди пострадавших был и сам Никол Пашинян, которого доставили в ближайший медицинский центр. Он получил повреждения рук и лица, ему наложили швы.

Вечером Пашинян вновь вернулся на площадь Франции и заявил, что борьба будет продолжена. Он, в частности, назвал то, что произошло, днем «переломным моментом», заявив, что симпатии общества на стороне демонстрантов.

Генеральная прокуратура Армении уже успела возбудить уголовные дела, заявив, что в ходе митингов, организованных депутатом Николом Пашиняном, были нарушены требования закона РА «О свободе собраний».