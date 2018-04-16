Гаага, Нидерланды, 16 апреля, 2018, 22:02 — ИА Регнум. Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) 16 апреля отказался принять российско-иранский проект документа в поддержку миссии этой организации в Сирии, заявил журналистам постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

Цитата из х/ф «Июльский дождь». Реж. Марлен Хуциев. 1966. СССР Отказ

По его словам, на малозначимый технический документ представители западных стран в ОЗХО проявили странную реакцию.

«Удивительно, но этот сугубо технический документ вызвал у наших западных партнеров панику», — сказал Александр Шульгин.

Напомним, 10 апреля ОЗХО приняла решение направить в Сирию своих экспертов для расследования «инцидента в Думе», где якобы было применено химическое оружие. В Сирию эта группа прибыла 14 апреля.

Россия официально приветствовала планы ОЗХО расследовать сообщения о химатаке, подчеркнув, что «в условиях развернутой западными странами оголтелой антисирийской кампании промедление с инспекцией ОЗХО недопустимо».

МИД РФ, со своей стороны, гарантировал содействие миссии ОЗХО, со стороны правительства Сирии окажут содействие миссии и обеспечат ее безопасность в поселке Дума и прилегающих районах.

Как сообщало ИА REGNUM, авиация и боевые корабли США, Британии и Франции 14 апреля нанесли ракетный удар по территории Сирии, не дожидаясь выводов миссии ОЗХО.

Поводом для ракетного удара была объявлена химическая атака, якобы произведенная сирийской армией в Думе.