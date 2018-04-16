Санкт-Петербург, 16 апреля, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга в ближайшие дни подпишет соглашение с сервисом Alipay.com, одной из ведущих мировых платёжных платформ, наиболее популярной в Китае. Таким образом власти Северной столицы планируют увеличить поступления в бюджет города от многочисленных китайских туристов.

Дарья Драй ИА REGNUM Китайские туристы в Петербурге

Alipay — платёжная система известной китайской корпорации Alibaba Group. Ею пользуются более 400 млн человек во всем мире.

Как сообщили 16 апреля в комитете, соглашение с Alipay будет подписано в рамках «Петербургского цифрового форума 2018», который пройдет 18−19 апреля. Организатором мероприятия выступает правительство Санкт-Петербурга.

«Принимая во внимание, что китайские туристы используют национальные платежные системы КНР, то подписание соглашения существенно увеличит объем финансовых поступлений не только в туристическую отрасль, но и в бюджет города», — считает Андрей Мушкарёв, глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга.

По словам чиновника, это поспособствует комфортному и безопасному пребыванию китайских туристов в городе на Неве.

Напомним, Петербург в 2017 году посетили 7,5 миллионов туристов, в 2018 году ожидается 8 млн гостей.

В прошлом году Петербург посетили более 500 тысяч китайских туристов, обеспечив лидирующие позиции среди иностранных граждан по въезду в Петербург. Росту турпотока из КНР способствует безвизовый групповой обмен. За 2017 год в рамках безвизового обмена группами туристов Санкт-Петербург посетило более 300 тыс. граждан КНР. Общий прямой пассажиропоток между Петербургом и городами Китая составил более 223,7 тыс. пассажиров, что на 32% больше, чем в 2016 году.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, представители туристической отрасли в начале февраля текущего года составили обращение президенту России Владимиру Путину и министру культуры Владимиру Мединскому, в котором просят их разобраться с проблемами китайского туризма в России.

По их словам, китайские предприниматели полностью контролируют рынок, и, несмотря на рост числа гостей из Китая, не происходит роста прибыли для России от увеличения турпотока из Китая.

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Как сообщила в начале марта заместитель председателя комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия, одним из пунктов нового межправительственного соглашения о безвизовых групповых поездках, станет"обязательное присутствие российского гида-переводчика для всех китайских групп».