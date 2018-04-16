Москва, 16 апреля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что возможная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в настоящее время не обсуждается.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В настоящий момент никакого обсуждения возможной встречи президентов, о чём они говорили в ходе своего недавнего телефонного разговора, не ведется», — сказал Песков.

Представитель Кремля выразил надежду, что общение начнется после того, как американские коллеги «определятся по внутренним вопросам». В Москве также надеются, что это произойдет несмотря на весь урон двусторонним отношениям, который сейчас наносится из Вашингтона.

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Ранее о том, что Трамп и Путин в личном разговоре обсуждали вопрос о возможном месте встречи, сообщили в Белом доме. Лидеры стран обсуждали несколько вероятных возможных мест переговоров.

Не исключалась и встреча в Белом доме. Напомним, лично Путин и Трамп встречались дважды — в июле 2017 года на саммите G20 в Гамбурге и в ноябре во Вьетнаме, на саммите АТЭС в Дананге.