Белгород, 16 апреля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. В Белгородской области с 7 апреля было зарегистрировано 100 случаев загорания сухой травы и мусора на общей площади более 67 га. По данным МЧС, еще в 158 случаях жители региона сами сжигали остатки прошлогодней сухой травы в частных подворьях рядом со своими домами.

Марина Каширская ИА REGNUM Белгородская область. Подлесок горит в нескольких метрах от оживленной автомобильной трассы

Предупреждения спасателей о том, что традиционная весенняя забава — пал травы — «приводит к загрязнению окружающей среды, наносит непоправимый вред флоре и фауне, негативно сказывается на здоровье граждан» белгородцев не убедили. Не испугал их также возможный штраф в четыре тысячи рублей — сухая трава и мусор горели по всему региону.

В выходные, 14 и 15 апреля, стихия разбушевалась в регионе особенно сильно. Например, поселок Северный 14 апреля оказался в окружении огня: пожар подступил вплотную к жилым домам. Очагов возгорания было несколько, и в некоторых местах жителям удалось самостоятельно справиться с огнём еще до приезда пожарных — по словам очевидцев, они ехали на вызов 45 минут.

Впрочем, проблемы с вызовом пожарных бригад наблюдались и в областном центре. 15 апреля в Белгороде было зарегистрировано 30 случаев возгорания сухой травы, камыша и мусора. Самыми сильными, как отмечают местные СМИ, были пожары в четырех точках: в микрорайонах «Новый» и «Новый-2», рядом с ботаническим садом БелГУ и на улице Есенина.

Портал «Белгород №1» сообщал, что горожанам, у которых очаги загорания находились почти под окнами, по телефону экстренной службы отвечали, что все машины разъехались на вызовы и приедут, когда освободятся. На улице Индустриальной огонь захватил железнодорожные пути, из-за чего остановился проходивший по ним поезд. В горящих районах улицы окутал густой смог.

По данным мэрии, к «горячим» выходным готовились заранее. Для профилактики пожаров в областном центре было определено 12 наиболее опасных зон, где выставили наблюдательные посты с сотрудниками муниципальной стражи, казаками, волонтерами студенческих экологических отрядов, мобильными группами ГОЧС с привлечением специалистов ГУ МЧС и комитетов по управлению городскими округами. Для круглосуточного мониторинга в Белгороде используют 17 панорамных видеокамер, силы малой авиации и беспилотники.

В мэрии Белгорода 16 апреля состоялось оперативное совещание, на котором начальник городского управления ГОЧС Виктор Баранов сообщил, что все очаги возгорания были ликвидированы.

Мэр Белгорода Константин Полежаев потребовал предпринять все меры, чтобы в городе «не повторилось ситуации, возникшей на минувших выходных»:

«Должен быть четкий план действий не только при возникновении возгораний, но и профилактических. Уже сейчас необходимо силами округов провести опашку наиболее пожароопасных территорий, чтобы огонь не мог подходить близко к жилым массивам. А главное, я считаю, полиции надо сделать всё возможное, чтобы установить личности виновных в этих поджогах», — заявил Полежаев.