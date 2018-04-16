Филадельфия, США, 16 апреля, 2018, 17:45 — ИА Регнум. В американском сегменте Twitter запустили бойкот кофеен Starbucks из-за того, что сотрудники одного из заведений сети в Филадельфии не позволили двум афроамериканцам воспользоваться туалетом и выгнали их из кофейни. Хэштег #boycottstarbucks стал одним из самых популярных в соцсети.

Скриншот страницы Twitter B В сети объявили бойкот компании Starbucks

Как сообщил телеканал CNBC, два молодых человека ждали в Starbucks своего приятеля, но при этом ничего не заказывали. Один из мужчин хотел воспользоваться туалетом, но сотрудники заведения заявили, что его могут посещать только клиенты. После этого работники несколько раз попросили мужчин покинуть заведение, но те отказывались. Тогда сотрудники позвонили в полицию. Полицейские арестовали мужчин, но позже отпустили их.

Многие пользователи сети обвинили компанию в расизме, предположив, что причина отказа персонала пускать мужчин в туалет в их цвете кожи.

Несмотря на то, что представители компании извинились за случившееся и отметили, что пересмотрят правила поведения в кофейнях, в сети решили объявить бойкот Starbucks. Пользователи требуют уволить всех сотрудников кофейни, в которой произошел инцидент.

«Сожалею. Извинения не принимаются, Starbucks. Пока вы не уволите всех этих сотрудников и не заставите человека извиниться перед человеком, я шагу не ступлю в ваше заведение», — объявил пользователь WhatTheEff.

«Генеральный директор Starbucks извинился перед этими мужчинами. Но остается вопрос, почему сотрудника, который вызвал полицейских, до сих пор не уволили?» — пишет Mj.

Некоторые пользователи рассказывают, что поддерживают бойкот не только на словах, но и на деле. Так, пользователь B изменила своей привычке и вместо того, чтобы пойти в Starbucks, посетила другую кофейню.

«Из-за #BoycottStarbucks я пошла в местную кофейню вместо Starbucks, который находится напротив моей работы. Вот как это работает, ребята», — рассказала B.

Скриншот страницы Twitter B В сети объявили бойкот компании Starbucks

Пользователь Writerchick и вовсе предложил организовать своеобразную акцию протеста:

«Я думаю, что все светлокожие люди должны сегодня пойти в Starbucks, воспользоваться там туалетом, занять все столики и при этом ничего не заказывать».

Напомним, в конце марта представители Starbucks заявили, что уравняли заработную плату для всех своих сотрудников в США. Компания достигла собственных поставленных целей, и теперь у мужчин и женщин будет равный оклад. Ранее в компании наблюдалось гендерное неравенство в заработной плате. В дальнейшем Starbucks планирует уровнять условия оплаты среди всех сотрудников в странах, где есть заведения компании.