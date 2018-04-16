Симферополь, 16 апреля, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Крыму необходимо около 45 миллиардов рублей, чтобы закончить строительство и реконструкцию дороги Симферополь — Евпатория — Мирный, которая в будущем станет южным ответвлением трассы «Таврида», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Техника на территории строительной площадки нового аэропорта в Крыму

По словам руководителя службы автодорог Крыма Никиты Гаранина, новая четырёхполосная трасса будет первой технической категории с расчётной скоростью 120 километров в час. Вдоль неё также построят шесть путепроводов, три надземных перехода и 45 водопропускных труб.

«Компания ОАО «Центродорстрой» начала реализацию первого этапа строительства от Симферополя до посёлка Скворцово. Сегодня прорабатываются второй и третий этапы. Ориентировочная стоимость второго этапа, протяженностью 60 км, — 35 миллиардов рублей. Третий этап реконструкции до Мирного 22 км — порядка 10 миллиардов. Это позволит полностью обеспечить транспортный коридор. Срок завершения работ по проекту — сентябрь 2020 года», — сообщил журналистам специалист.

В свою очередь, глава РК Сергей Аксёнов сообщил, что на федеральном уровне все вопросы по поводу дополнительного финансирования согласованы, средства на реализацию проекта предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма.

Он также гарантировал генподрядчику полное содействие.

«Мы знаем, что компания с хорошей репутацией и рассчитываем, что у нас никаких вопросов не будет. Со своей стороны гарантирую, что администрация и республиканского уровня, и муниципальные будут оказывать полное содействие. Я тоже в вашем распоряжении, готов поддержать», — сообщил Аксёнов.

Большие пробки из-за строительства развязок на выезде из Симферополя в Евпаторию он назвал неприемлемыми, поручив своему заместителю Виталию Нахлупину заняться решением проблемы.

«Заторы образуются не только на развязке Евпаторийской трассы с объездной автодорогой вокруг Симферополя, но и возле нового терминала аэропорта Симферополь. Она неприемлема и недопустима — до часа времени люди тратят, чтобы попасть в город. Не годится такая работа, поэтому ситуацию надо выправлять. Договорились, что с завтрашнего дня должен быть контроль. Вице-премьер Нахлупин будет ежедневно в 10:00 проводить планерки с ГИБДД», — пообещал Сергей Аксёнов.

По информации директора ОАО «Центродорстрой» Петра Ольховского, госконтракт по итогам конкурса был заключён в конце 2017 году, а работы на объекте стартовали в первом квартале 2018.

«Уже выполнены работы по освобождению территории от взрывоопасных предметов, разбивочные и археологические работы. Сейчас приступили к разработке выемок и насыпей, сделали дислокацию дорожно-строительной техники, людских ресурсов. Работаем круглосуточно», — заверил подрядчик, подчеркнув, что планирует установку собственного асфальтобетонного завода мощностью 240 тонн в час.

Напомним, в конце марта глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что сроки строительства подъездной дороги к новому аэровокзальному комплексу международного аэропорта «Симферополь» были сорваны по вине подрядчика «Крым-Элит-Строй», который в августе прошлого года приступил к строительству главной подъездной дороги, длиной 1,1 км. Стоимость строительства, финансируемого в рамках федеральной целевой программы развития Крыма, составила более 200 млн рублей.

На предыдущего начальника Службы автодорог Крыма Алексея Сафронова завели уголовное дело по подозрению в подлоге, результаты которого до сих пор неизвестны. В Следственном комитете РФ утверждали, что при трудоустройстве на работу чиновник скрыл то, что является соучредителем и генеральным директором частной строительной фирмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля начал свою полноценную работу новый терминал аэропорта, рядом с которым будет располагаться новая дорога. Аэрокомплекс готов к обслуживанию почти семи миллионов пассажиров в год с возможностью расширения до 10 миллионов. В эксплуатацию также введут отремонтированную удлинённую в рамках ФЦП развития Крыма взлётно-посадочную полосу с новыми рулёжными дорожками.

«Фактически за одну ночь мы переехали в новый аэровокзальный комплекс, все прошло без сбоев. Мы полностью готовы и уже работаем, идёт регистрация, полностью готов перрон для принятия воздушных суден», — отмечал генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.