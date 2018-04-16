Москва, 16 апреля, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Пропаганда отказа от лечения ВИЧ-инфекции и распространение информации о «ВИЧ-диссидентстве» могут стать административно наказуемыми деяниями. Соответствующий законопроект Минздрава РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Sham Hardy Символ борьбы с ВИЧ-инфекцией

Согласно тексту документа, подобные нарушения могут быть наказаны штрафом до 50 тыс. рублей. Отметим, законопроект был подготовлен в рамках госстратегии по борьбе с распространением вируса иммунодефицита в России. В случае принятия нормативный акт вступит в законную силу в январе 2019 года.

Законопроект должен внести изменения в Кодекс административных правонарушений (КоАП), согласно тексту которых нарушителей будут подвергать административному наказанию. Для физических лиц оно может составить две — три тыс. рублей, для должностных лиц — от пяти до десяти тыс. рублей, для юридических лиц — 20—50 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 дней.

Отмечается, что законопроект должен внести изменения в три федеральных закона, касающиеся профилактики распространения ВИЧ-инфекции на территории РФ.

В ФЗ-38 «О предупреждении распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» будет внесена статья о недопустимости распространения информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции.

В ФЗ-149 «Об информационных технологиях» и в ФЗ «О СМИ» будут внесены дополнения — планируется расширить Единый реестр доменных имен и адресов, содержащих информацию, запрещенную к распространению.

Напомним, явление «ВИЧ-диссидентства» — проблема для России не новая. В сентябре 2017 года в Петербурге скончалась 10-летняя девочка, которую родители из религиозных соображений отказывались лечить от вируса иммунодефицита человека.

Медицинские работники и общественники пытались переубедить родителей ребёнка, однако те отказывались давать лекарства своей дочери. Родители согласились на лечение за год до гибели ребёнка, девочка поступила в больницу, однако было уже поздно.

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Добавим, 31 января 2018 года в Тюменской области на шесть месяцев лишения свободы была осуждена так называемая ВИЧ-диссидентка, признанная виновной в гибели больной дочери. По данным следствия, 34-летняя местная жительница с ноября 2013 года была осведомлена, что имеет в крови вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), однако после рождения в июне 2014 года дочери игнорировала рекомендации врачей относительно лечения, а также продолжала грудное вскармливание ребёнка.

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В результате, по информации ведомства, не удалось своевременно выявить у ребёнка наличие ВИЧ, а также назначить лечение. Смерть её малолетней дочери наступила от ВИЧ-инфекции в апреле 2017 года.