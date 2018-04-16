Минздрав РФ планирует ужесточить законодательство по ВИЧ-инфекции
Москва, 16 апреля, 2018, 14:52 — ИА Регнум. Пропаганда отказа от лечения ВИЧ-инфекции и распространение информации о «ВИЧ-диссидентстве» могут стать административно наказуемыми деяниями. Соответствующий законопроект Минздрава РФ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно тексту документа, подобные нарушения могут быть наказаны штрафом до 50 тыс. рублей. Отметим, законопроект был подготовлен в рамках госстратегии по борьбе с распространением вируса иммунодефицита в России. В случае принятия нормативный акт вступит в законную силу в январе 2019 года.
Законопроект должен внести изменения в Кодекс административных правонарушений (КоАП), согласно тексту которых нарушителей будут подвергать административному наказанию. Для физических лиц оно может составить две — три тыс. рублей, для должностных лиц — от пяти до десяти тыс. рублей, для юридических лиц — 20—50 тыс. рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 дней.
Отмечается, что законопроект должен внести изменения в три федеральных закона, касающиеся профилактики распространения ВИЧ-инфекции на территории РФ.
В ФЗ-38 «О предупреждении распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека» будет внесена статья о недопустимости распространения информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, профилактики и диагностики ВИЧ-инфекции.
В ФЗ-149 «Об информационных технологиях» и в ФЗ «О СМИ» будут внесены дополнения — планируется расширить Единый реестр доменных имен и адресов, содержащих информацию, запрещенную к распространению.
Напомним, явление «ВИЧ-диссидентства» — проблема для России не новая. В сентябре 2017 года в Петербурге скончалась 10-летняя девочка, которую родители из религиозных соображений отказывались лечить от вируса иммунодефицита человека.
Медицинские работники и общественники пытались переубедить родителей ребёнка, однако те отказывались давать лекарства своей дочери. Родители согласились на лечение за год до гибели ребёнка, девочка поступила в больницу, однако было уже поздно.
Читайте также: Возбуждено дело о смерти от СПИДа девочки в Петербурге из-за родителей
Добавим, 31 января 2018 года в Тюменской области на шесть месяцев лишения свободы была осуждена так называемая ВИЧ-диссидентка, признанная виновной в гибели больной дочери. По данным следствия, 34-летняя местная жительница с ноября 2013 года была осведомлена, что имеет в крови вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), однако после рождения в июне 2014 года дочери игнорировала рекомендации врачей относительно лечения, а также продолжала грудное вскармливание ребёнка.
Читайте также: Не лечившая дочь от ВИЧ мать осуждена на полгода
В результате, по информации ведомства, не удалось своевременно выявить у ребёнка наличие ВИЧ, а также назначить лечение. Смерть её малолетней дочери наступила от ВИЧ-инфекции в апреле 2017 года.