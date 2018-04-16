Москва, 16 апреля, 2018, 14:49 — ИА Регнум. Процесс блокировки мессенджера Telegram на территории России займёт несколько часов, заявил 16 апреля глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Santeri Viinamäki Доступ запрещён

«Процесс блокировки займет несколько часов, поскольку операторы его выгружают, и процесс блокировки будет постепенно нарастать», — заявил Жаров.

По его словам, провайдерам уже дано указание действовать в этом вопросе «быстро и слаженно».

Напомним, ранее ведомство направило операторам связи информацию о блокировке мессенджера на территории России, а пользователи начали сообщать о массовых перебоях в работе Telegram.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке месенджера на территории России, поскольку руководство Telegram отказалось передать ФСБ ключи для дешифрования переписки пользователей.