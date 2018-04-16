Москва, 16 апреля, 2018, 14:37 — ИА Регнум. Граждане РФ не могут позволить себе качественный российский сыр, поэтому они покупают сыроподобные продукты, которые стали появляться на прилавках магазинов из-за продовольственных санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 апреля заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя предложение запретить в РФ сыроподобные продукты.

(сс) ccipeggy Сыр

Минсельхоз прорабатывает инициативу, которая запретит производство и продажу сыроподобной продукции в РФ, пишут «Известия». Речь идет о суррогатов сыров, которые содержат от 50% до 100% растительных жиров и в составе которых нет молока. Сегодня такие продукты продаются в магазинах как сыры. По словам Нилова, такие продукты очень популярны среди населения сегодня.

«Граждане покупают их из-за цены. Когда были введены санкции, рынок импортной продукции заметно сузился, и в условиях слабой конкуренции, когда можно всё что угодно продавать, стали продавать и такие продукты под видом сыра», — объяснил Нилов.

Производство сыра в РФ слишком дорогое, отметил депутат. Поэтому большинство предпринимателей, которые начинают такой бизнес, быстро его закрывают.

«К изготовлению сыра нужен особый подход, это не корову вырастить и подоить. Себестоимость нормального качественного сыра у производителя составляет 600 рублей. Мы понимаем, какая цена будет в рознице. Абсолютное большинство людей не в состоянии такие деньги платить, поэтому они, зная, что у нас продается барахло, а не сыр, покупают его, потому что нет возможности купить другой», — отмечает Нилов.

Если такая продукция исчезнет с рынка сыра, то на нем останутся только единичные предложения, уверен депутат. Так, в магазинах будет представлен либо очень дорогой сыр, либо импортный, который не попал под санкции.

«Абсолютное большинство сыра с полок уйдет, и непонятно, как на это отреагирует общество и что люди будут покупать. Поэтому предложение хорошее, но к его реализации все будут подходить очень осторожно», — считает Нилов.