Москва, 16 апреля, 2018, 14:00 — ИА Регнум. Цель ракетного удара по Сирии — активизировать деятельность оппозиции, которая складывает оружие и уходит из районов, занимаемых войсками Башара Асада, считает член Общественного совета при Минобороне РФ Игорь Коротченко. Об этом он заявил 16 апреля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

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«США где-то за неделю перед выработкой решения о нанесении удара вели интенсивную воздушную и космическую разведку, — сказал Коротченко. — Также я хочу напомнить, что случился скандал, когда Дональд Трамп как верховный главнокомандующий поспорил со своим министром обороны в очень жёстких тонах относительно того, что, как и в каких масштабах они должны бомбить. Это вообще беспрецедентное событие. Мэтис как профессионал прекрасно понимал, что никаких объектов по производству химического оружия в Сирии нет».

Кроме того, он сказал, что в случае удара по объектам, где производят химическое оружие, в радиусе 5—8 км в зависимости от розы ветров умерло бы всё живое.

«Они же долбили по зданию, которое было заброшено, — констатировал Коротченко. — Ничего там не производилось. Цель атаки — чисто политическая, и к тому же надо было ударить и сорвать расследование инспекторов ОЗХО, которые туда прибыли. Кроме того, надо было показать, что «мы сильные, мускулистые и могучие — держим всех за горло». Реально получилось — замах на рубль, удар на копейку. Посмотрите на состав привлекаемых сил и средств. Одна подводная лодка, и то из Красного моря, потому что побоялись стрелять из акватории Средиземного моря, и плюс один крейсер с управляемым ракетным оружием. Британия выставила четыре устаревших истребителя, и французы якобы тоже поучаствовали, хотя наш генштаб говорит, что он этого не зафиксировал».

Также Коротченко предположил, что ещё одной целью ракетного удара была попытка активизировать деятельность оппозиции, «которая складывает оружие и уходит из районов, которые занимают войска Асада».

«Запад терпит в Сирии военное и политическое поражение», — подытожил Коротченко.

Напомним, что, по мнению президента США Дональда Трампа, США и их союзники «отлично» справились с выполнением операции по нанесению ракетных ударов в Сирии.

«Отлично выполненная сирийская операция была осуществлена с такой точностью, что только фейковые СМИ могут придираться к выражению «миссия выполнена», — написал глава Белого дома. — Я знал, что они ухватятся за это, но посчитал, что это настолько хороший военный термин, что он должен быть возвращен».

Между тем из 100 крылатых ракет, выпущенных по территории Сирии, 70 были поражены сирийскими системами ПВО, основу которых составляют комплексы производства СССР.