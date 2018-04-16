Брянск, 16 апреля, 2018, 13:14 — ИА Регнум. Клинцовский городской суд Брянской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-губернатора Николая Денина. Об этом 13 апреля сообщила пресс-служба суда.

Цитата из х/ф «Калина красная». Реж. Василий Шукшин. 1974. СССР Калина красная

«13.04.2018 Клинцовский городской суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы Николая Васильевича Денина», — говорится в сообщении.

Напомним, Николай Денин было осужден на четыре года лишения свободы в 2015 году. Он был признан виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями». В июне 2016 года Верховный суд РФ утвердил приговор, отказав в жалобе защите Денина.

Следователям удалось доказать, что Николай Денин в 2011 году выделил 21,8 млн рублей из резервного фонда региона на птицефабрику «Снежка», которая находилась под контролем семьи губернатора. Деньги были выделены незаконно, в итоге их потратили на текущую работу, а не на ликвидацию последствий взрыва, произошедшего на предприятии.

Сам Николай Денин во время судебного заседания свою вину не признал. В последнем слове он заявил, что действовал в интересах области и государства.

Позже суд удовлетворил гражданский иск прокурора Брянской области о взыскании с Денина причиненного преступлением материального ущерба бюджету Брянской области в размере 21,8 млн рублей.

Экс-губернатор несколько раз пытался добиться УДО. Например, в начале 2018 года суд отказал в удовлетворении ходатайства, так как на тот момент ущерб был выплачен не полностью.

В этот раз суд пошел навстречу бывшему губернатору. Таким образом, в колонии Денин провел менее двух лет.

ИА REGNUM отмечает, что сейчас в колонии находится еще один бывший чиновник Брянска — экс-глава администрации областного центра Сергей Смирнов. Из-за строительства «гнилых новостроек» в поселке Белые Берега бывший градоначальник был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ — «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Летом 2015 года его приговорили к четырем годам лишения свободы. В феврале 2018 года суд в очередной раз отказал Сергею Смирнову в УДО.