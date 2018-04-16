Москва, 16 апреля, 2018, 13:07 — ИА Регнум. Пользователи Telegram в России начали сообщать о массовых перебоях в работе мессенджера, сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram и его судьбы

По их сообщениям, после 12:00 мск начались проблемы с подключением и отправкой сообщений. Кроме того, к мессенджеру уже не могут подключиться пользователи «МегаФона».

Таганский суд 13 апреля принял решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России из-за отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи для дешифрования переписки пользователей на основании приказа федеральной службы.

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Руководство мессенджера сочло это требование незаконным и нарушающим Конституцию РФ. Решение суда уже передано операторам связи, а сам мессенджер внесен Роскомнадзором в список запрещенных ресурсов.

Отметим, что суд предусмотрел возможность отмены этого решения, если руководство Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.