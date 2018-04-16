Москва, 16 апреля, 2018, 12:58 — ИА Регнум. Роскомнадзор примет меры в отношении различных инструментов для обхода блокировки мессенджера Telegram, это будет сделано в соответствии с российским законодательством, сообщил глава ведомства Александр Жаров.

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«Если вы обратите внимание на закон об организаторах распространения информации, по которому мы работаем, мы свои действия предпринимаем вслед за теми документами, которые к нам поступают из органов, обладающих функциями оперативно-розыскной деятельности», — так Жаров ответил на вопрос о блокировке VPN.

Ведомство продолжит действовать так же, цитирует главу Роскомнадзора «Интерфакс». Дополнительных законодательных мер не потребуется.

Напомним, согласно поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и защите информации», вступившим в силу с 1 ноября 2017 года, деятельность анонимайзеров и VPN-сервисов также регулируется.

Согласно действующему законодательству, компании, предоставляющие пользователям инструменты обхода блокировок, должны блокировать доступ к сайтам, внесенным в реестр запрещенных ресурсов.

Таганский суд 13 апреля принял решение о немедленной блокировке мессенджера Telegram в России из-за отказа руководства мессенджера передать ФСБ ключи для дешифрования переписки пользователей на основании приказа федеральной службы. Руководство мессенджера сочло это требование незаконным и нарушающим Конституцию РФ.