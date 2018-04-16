Москва, 16 апреля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. «Мосводоканал» продолжит поставлять воду высокого качества в подмосковные муниципалитеты, причём её объёмы вырастут с 12% до 16%. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и мэр Москвы Сергеем Собяниным, сообщается на сайте правительства Московской области 16 апреля.

suju Вода

«Сегодня подписываем очень важное соглашение в области водоснабжения Московского региона», — отметил Собянин, добавив, что за последние годы было реализовано несколько очень серьёзных проектов, улучшающих качество воды и повышающих экономию — отказ от хлорки, озоносорбция, установка приборов учёта воды.

Добавим, что воду от «Мосводоканала» получат около 400 тысяч жителей Подмосковья.

Уточняется, что проект «Чистая вода» является частью партнёрства в рамках соглашения между правительством столицы и правительством Подмосковья о стратегическом развитии Московского региона от 15 февраля 2018 года и предполагает совместные мероприятия по улучшению качества питьевой̆ воды на территории Московского региона.