Санкт-Петербург, 16 апреля, 2018, 12:23 — ИА Регнум. Петербургские депутаты и чиновники продолжают пользоваться мессенджером Telegram. Например, вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин утром 16 апреля разместил уже два сообщения в своем канале в Telegram, имеющем популярность у СМИ. Ранее Албин сообщил, что не будет удалять свой канал.

ИА REGNUM Telegram запретить нельзя разрешить

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора, после чего мессенджер попал в реестр ресурсов, запрещённых на территории Российской Федерации. Как сообщают СМИ, в понедельник, 16 апреля, провайдеры начали фактическую блокировку мессенджера.

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Тем не менее утром понедельника в Telegram были замечены депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга — «яблочник» Борис Вишневский и представитель Партии роста Максим Резник. Первый продолжает вести свой собственный Telegram-канал, второй заявил, что будет пользоваться мессенджером, пока тот работает. «Справоросс» Надежда Тихонова тоже была в онлайне утром 16 апреля, как и лидер фракции ЛДПР Олег Капитанов.

Кроме того, были замечены в Telegram и представители «партии власти», например, единороссы Алексей Цивилев и Андрей Анохин. Последний заходил в мессенджер всего за несколько минут до звонка корреспондента ИА REGNUM, хотя заявил, что почти никогда не пользуется изобретением Павла Дурова. Удалять мессенджер он пока не собирается, чтобы лично засвидетельствовать мощь российской госсистемы, когда Telegram окончательно «прикроют».

"Я жду, когда заблокирует его. Мне это крайне важно после того, как Павел Дуров заявил, что намерен обходить решение суда. Я же ушел из «ВКонтакте», когда Дуров выкидывал 5-тысячные купюры из окна на головы жителей. И сейчас такое его заявление — это вызов всему Российскому государству. Так что для меня это не вопрос — удалиться из «Телеграма», я им практически не пользуюсь. Но хочу, чтобы он был заблокирован силами государства, чтобы вообще никто не мог им пользоваться. Хочу лично это засвидетельствовать», — подчеркнул Анохин.

Некоторые ведомства и предприятия Петербурга также продолжают активно пользоваться мессенджером. Например, работает популярный у журналистов канал объединенной пресс-службы городских судов, а также два канала ГУП «Петербургский метрополитен», которые оперативно сообщают о различных инцидентах в метро, напоминают правила поведения пассажиров и делятся другой полезной информацией.

«Пока работаем. Пока дают возможность — работаем», — пояснили ИА REGNUM в пресс-службе подземки.

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Напомним, ранее еще один депутат городского Заксобрания, глава комитета по законодательству, единоросс Денис Четырбок сообщил, что пока приостанавливает работу своего Telegram-канала «на профилактику». Уже упомянутый Игорь Албин пообещал сместить акцент своей активности на другие соцсети (у него есть аккаунт в Facebook). Депутат Госдумы от Петербурга, единоросс Сергей Боярский демонстративно удалил Telegram со своего смартфона.

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