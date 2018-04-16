Симферополь, 16 апреля, 2018, 12:04 — ИА Регнум. С 16 апреля пассажиры самолётов, курсирующих между Крымом и другими российскими регионами, будут обслуживаться в новом современном аэровокзальном комплексе. Первым его клиентом стала Светлана Коврижина — многодетная мама, прилетевшая на полуостров с дочкой и мужем, сообщает ИА REGNUM.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Строительная площадка нового терминала аэропорта Симферополь — так выглядело здание аэропорта совсем недавно

В честь этого события представитель перевозчика вручил Светлане сертификат на бесплатный перелёт. Глава Крыма Сергей Аксёнов, подаривший первому пассажиру цветы, при этом подчеркнул, что новый аэровокзальный комплекс стал едва ли не единственным объектом, который был реализован «без сучка и без задоринки».

Также без эксцессов прошёл процесс перевода всех служба аэропорта в новый терминал.

«Фактически за одну ночь мы переехали в новый аэровокзальный комплекс, все прошло без сбоев. Мы полностью готовы и уже работаем, идёт регистрация, полностью готов перрон для принятия воздушных судов», — сообщил генеральный директор аэропорта Евгений Плаксин.

По его подсчётам затраты на строительство объекта должны окупиться примерно через 15 лет. Это весьма долгий срок, обусловленный созданием капитальной и дорогостоящей инфраструктуры.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Работы по благоустройству велись ускоренными темпами

Что до старых терминалов, то их судьба пока не решена. Они могут использоваться в качестве автовокзала или торгового центра.

«Сейчас мы разрабатываем коммерческую концепцию под использование старых терминальных комплексов под торговый центр. Также продолжаем диалог с республикой по созданию автовокзала», — сказал директор аэропорта, заверив, что здания старых терминалов продаваться не будут.

Напомним, новый терминал площадью более 78 тысяч квадратных метров начали строить в мае 2016 года, а его фактическое возведение было завершено в декабре 2017-го. Аэрокомплекс готов к обслуживанию почти семи миллионов пассажиров в год с возможностью расширения до десяти миллионов. В эксплуатацию также введут отремонтированную удлинённую в рамках ФЦП развития Крыма взлётно-посадочную полосу с новыми рулёжными дорожками.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Все элементы, использованные при строительстве терминала, изготовлены на российских предприятиях

Симферопольский терминал является самым крупным инвестиционным проектом в новейшей истории Крыма. Государство реализует его совместно с банком «Россия» и пулом частных инвесторов. Общая стоимость работ оценивается в 32 млрд рублей с НДС: 30% средств привлечено за счёт инвесторов, ещё 70% — за счёт кредита официально работающих на полуострове банков. Доля Республики в новом аэропорту составит 49%, оставшиеся 51% перейдут пулу инвесторов.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Новый терминал аэропорта Симферополь строили 2,4 тыс. человек

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля работу терминала протестировали несколько сотен волонтёров и журналистов. Приглашённые крымчане не просто участвовали в обычной экскурсии по терминалу, а проходили определённые испытания, чтобы помочь руководству воздушной гавани подготовиться к открытию и максимально учесть все пожелания пассажиров.