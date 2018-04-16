Москва, 16 апреля, 2018, 11:45 — ИА Регнум. Туроператоры отмечают рост спроса на туры по России примерно с начала апреля. Так, в 2018 году спрос на российские направления на майские праздники вырос примерно на 20%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Рене Магритт. Воспоминание о путешествии. 1955

По мнению специалистов, рост спроса на путёвки нельзя связывать с колебаниями курсов валют. Туры покупают те туристы, которые ранее планировали свой отдых в России.

Наибольшим спросом у туристов в этом году пользуются на майские праздники приморские и экскурсионные туры.

Средняя продолжительность приморского отдыха в майские праздники в 2018 году составляет 5−6 ночей, экскурсионного — три дня.

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По большинству популярных направлений в этом году наблюдается снижение цен. В частности, средняя цена за размещение на курортах Краснодарского края и Крыма сократилась на 5−10%.

Между тем рост цен произошел в городских отелях, в особенности в городах, принимающих матчи чемпионата мира по футболу 2018.

Выбирая туры по России, туристы часто запрашивают отдых в Крыму (55,61% поисковых запросов) и Краснодарском крае (36,93%).

Также в ТОП-10 входят Москва и МО (1,10%), Санкт-Петербург и ЛО (1,09%), Карелия (0,99%), Калининградская область (0,68%), Ярославская область (0,44%), Иркутская область (0,33%), Владимирская область (0,30%), Ставропольский край (0,28%).

Между тем в АТОР отметили, что Россия входит в ТОП-10 самых популярных направлений на майские праздники, но занимает лишь 8-ю строчку (2% запросов). На 1-м месте находится Турция (55%).

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Как сообщало ИА REGNUM, в России развивают несколько направлений туризма — в частности познавательный, сельский, автотуризм и гастрономический.

Огромное внимание уделяется гастрономическому туризму как одному из важнейших направлений развития внутреннего и въездного туризма России.

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