Нью-Дели, 16 апреля, 2018, 11:27 — ИА Регнум. Крупный пожар превратил в пепел лагерь беженцев рохинджа в Индии, сообщает Daily News and Analysis India.

(сс)ROUNT Огонь

Огонь охватил временное пристанище беженцев, расположенное в юго-восточной части Дели, утром 15 апреля. По словам представителей спасательной службы, звонок пожарным поступил в 3:38 утра.

За полчаса пламя охватило 46 лачуг из картона, фанеры и пластика. Пожарные справились со стихией только к семи часам утра.

В пожаре уничтожены документы, одежда, личные вещи двухсот человек. Сообщается, что один человек получил серьезные ожоги, другие успели быстро покинуть свои дома.

Погорельцы получили помощь от местных жителей и неправительственных организаций, которые предоставили им продовольствие, вещи первой необходимости, палатки и москитные сетки, чтобы обустроить место для ночлега, пока не будет заново построен лагерь.

Некоторые беженцы считают, что пожар возник в результате поджога со стороны недоброжелателей. У полиции и пожарных другая точка зрения: пожар был вызван коротким замыканием.

Полицейские рассказывают, что жители лагеря незаконно подключались к источникам энергии, используя старые и ветхие провода. Кроме того, накануне в лагере был замечены кулеры с водой — возможно, именно их использование и вызвало перегрузку сети.

Рохинджа — этническая группа мусульман из Мьянмы, не имеющая собственной государственности. Власти Мьянмы отказывают им в гражданстве, хотя сами рохинджа считают себя коренным населением штата Ракхайн в этой стране.