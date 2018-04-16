Ереван, 16 апреля, 2018, 10:49 — ИА Регнум. В Армении сотрудники полиции начали зачистку проезжей части центральных автодорог Еревана от протестующих, которые перекрыли дороги.

Photolure Митингующие на проспекте Баграмяна в Ереване

Одна из дорог уже очищена от демонстрантов. Автотрассу перекрыли сотрудники полиции.

Ранее в Ереване на акции протеста вышли оппозиционеры, протестующие против возможного назначения на пост премьер--министра Армении бывшего президента страны Сержа Саргсяна.

Они перекрыли движение по центральным автодорогам города, в том числе на проспекте Баграмяна. Полиция выпустила заявление, в котором говорится о том, что подобные действия нарушают закон Армении «О свободе собраний» и несут угрозу жизни и здоровью граждан.

Возглавил протест депутат парламента Армении, руководитель оппозиционной фракции «Елк» Никол Пашинян. Он призвал жителей Еревана организовать «массовые акции гражданского неповиновения» и блокировать улицы.

Ранее 14 апреля правящая Республиканская партия официально утвердила кандидатуру руководителя партии, экс-президента Саргсяна на посту премьер-министра страны. 16 апреля кандидатура Саргсяна будет выдвинута официально.