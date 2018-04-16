Ереван, 16 апреля, 2018, 08:36 — ИА Регнум. 16 апреля рано утром протестующие против премьерства Сержа Саргсяна граждане Армении реализовали ранее анонсированную угрозу по перекрытию ключевых транспортных артерий в городе Ереван, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Они перекрыли несколько улиц, что в часы пик привело к транспортному коллапсу в городе. Перекрыты улицы Абовяна, Баграмяна, Чаренца, Московяна, Амиряна, Грачья Кочара и проспект Маштоца. Ряды протестующих сегодня пополнили и студенты. Полицейские оцепили территории пробок, но не вмешиваются в происходящее. Ранее протестующие грозили также парализовать работу метро, однако метро на данный момент не работает. Ранее организаторы акций также призывали обналичить все средства с банковских карт.

Полиция ранее выступила с заявлением о том, что эти действия являются очевидным нарушением требований закона «О свободе собраний» и содержат признаки правонарушения, подлежащие привлечению к ответственности.

Призываем организаторов собрания и некоторых его участников воздержаться от нарушающих правопорядок действий, не ставить под угрозу права и свободы сограждан, законные интересы организаций», — говорится в заявлении полиции.

Конечная цель данной акции, согласно лидеру протестного движения, оппозиционному депутату парламента Николу Пашиняну, парализовать работу парламента с привлечением максимального числа граждан. 17 апреля парламент должен голосовать за кандидатуру нового премьер-министра.