Москва, 16 апреля, 2018, 07:47 — ИА Регнум. Новые антироссийские санкции США вводятся за одно только нахождение России на международной арене, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Американский волчара

По её словам, новые ограничительные меры США против России вводятся «без привязки хотя бы к каким-то реалиям».

«Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились кардинально: теперь нас наказывают за то, что мы просто есть на международной арене», — заявила Захарова.

Напомним, ранее Вашингтон анонсировал об очередном пакете ограничительных мер против Москвы. Ожидается, что 16 апреля о них объявит минфин США. Они будут направлены на все компании, которые работали с техническим оснащением, имевшим отношение к президенту Сирии Башару Асаду и «применению химического оружия».

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля глава Белого дома Дональд Трамп назвал Россию и Иран причастными к химатаке, которую власти Сирии якобы осуществили в городе Дума в Восточной Гуте. При этом каких-либо доказательств приведено не было.

«Химатака» послужила поводом для нанесения 14 апреля США, Францией и Великобританией ракетного удара по Сирии. Боевые корабли, а также самолеты выпустили по целям в Сирии более 100 крылатых ракет. Состоящая из комплексов производства СССР система сирийского ПВО сбила более 70 ракет.

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