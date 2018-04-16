Петропавловск-Камчатский, 16 апреля, 2018, 07:42 — ИА Регнум. Учения с участием двух атомных подводных лодок (АПЛ) «Владимир Мономах» и «Александр Невский» проведены на Камчатке. Об этом, как передает РИА «Новости», сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Атомная подлодка «Александр Невский»

«Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Владимир Мономах», отрабатывая действия субмарины в составе группировки, осуществил поиск и слежение за подводной лодкой условного противника, — сказал Воскресенский. — На стороне «противника» действовал другой атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения — «Александр Невский».

По его словам, две субмарины устроили подводную «дуэль», отрабатывая уничтожение условного неприятеля. Так, экипажи АПЛ провели учения по атаке и контратаке при двустороннем применении оружия и гидроакустических средств.

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