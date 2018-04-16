Москва, 16 апреля, 2018, 07:12 — ИА Регнум. Рубль начал торги 13 апреля с укрепления на фоне повышения нефтяных котировок и снижения геополитической напряженности вокруг Сирии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. В начале торгов пара доллар/рубль снижалась до 61,17 руб., евро/рубль — до 75,40 руб. На этих уровнях продавцы иностранных валют исчерпали свои силы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

По итогам торговой сессии на Московской бирже 13 апреля курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 6 коп. (+0,10%), до 62,05 руб., курс евро — на 13 коп. (+0,17%), до 76,55 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (-22,44%), евро/рубль — 299,4 млн евро (-53,69%).

Перед выходными днями рубль ушел в минус. Опасения инвесторов были ненапрасными. Когда все мировые биржи закрылись, ночью 14 апреля Д. Трамп отдал приказ нанести удар по Сирии. США, Великобритания и Франция выпустили 103 ракеты по гражданским и военным объектам.

Страны, входящие в коалицию, собрали в интернете доказательства применения Асадом химического оружия против мирного населения. Пока эксперты анализировали собранные данные, Трамп через твиттер запутывал СМИ по срокам нанесения удара. После тщательного анализа данных разведслужбы их засекретили, чтобы над ними не смеялись, а в выходные Трамп отдал приказ начать наступательную операцию. Представители коалиции заявили, что удар по Сирии был желанием пресечь использование химического оружия в мире.

Сегодня, 16 апреля, торги открылись снижением по нефти. Баррель Brent подешевел на 0,77%, до 71,86. По рублевым парам ожидаю открытия с гэпами на 2% и больше. По открытию станет ясно, будут иностранные валюты обновлять свои максимумы 11 апреля или нет. Дело в том, что ПВО Сирии отразили 70% запущенных ракет. Пострадали три человека. Российские базы не были задеты.

Есть другой негативный фактор, который надавит на рубль на открытии. Москва намерена ввести собственные ограничения на торговых партнеров. США готовят новые санкции в отношении России за поддержку сирийского президента Башара Асада и обещали их обнародовать в понедельник. Неизвестно ещё, согласится ли лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встречаться с Трампом по поводу ядерного оружия.

Риски усиления геополитической напряженности сохраняются. Для рубля в этой ситуации ничего хорошего нет. США и Британия находятся на своей волне. Только они понимают, что происходит в мире и как нужно действовать в обход международного права.

По паре доллар/рубль можно ждать роста до 65 рублей в течение двух дней. При текущей ситуации ключевая цель по доллару находится на уровне 66,50 руб., евро — 85,50 руб. Сегодня по евро жду укрепления до 79,40 руб.

Напомним, 13 апреля, по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 6 коп. (+0,10%), до 62,05 руб., курс евро — на 13 коп. (+0,17%), до 76,55 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,8 млрд (-22,44%), евро/рубль — 299,4 млн евро (-53,69%).

Читайте также: Спасет ли нефть рубль?!