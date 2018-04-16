Вашингтон, 16 апреля, 2018, 04:17 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп действовал в рамках своих полномочий, отдавая приказ о нанесении ракетного удара по Сирии. Об этом говорится в его письме, адресованном руководителям палаты представителей и сената конгресса, сообщает пресс-служба Белого дома.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам Трампа, он действовал в соответствии с конституционными полномочиями по реализации внешней политики и обязанностями главнокомандующего вооруженными силами США. Цель ракетной атаки — заставить сирийское правительство отказаться от дальнейшего использования химоружия.

Операция против Сирии осуществлена в интересах национальной безопасности и внешней политики Вашингтона и нацелена на достижение стабильности на Ближнем Востоке, недопущение использования и распространения химического оружия и во избежание ухудшения гуманитарной ситуации, говорится в обращении.

Ряд законодателей ранее раскритиковал Трампа за удар по Сирии. Так, конгрессмен-демократ Сит Мултон написал в своем Twitter, что президент должен был сначала получить разрешение конгресса, а уж потом отдавать приказ об атаке.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 апреля военные США, Великобритании и Франции нанесли по территории Сирии ракетный удар. По данным Минобороны РФ, из 103 крылатых ракет 71 была сбита сирийскими средствами ПВО.

Поводом для удара стала якобы осуществленная правительственными силами химическая атака в городе Дума. Российские военные специалисты, изучившие район предположительной химатаки, не нашли следов применения отравляющих веществ.

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