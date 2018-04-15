Подгорица, 16 апреля, 2018, 01:02 — ИА Регнум. Лидер правящей в Черногории Демократической партии социалистов Мило Джуканович объявил о победе на президентских выборах. Политик пообещал черногорцам вступление в Евросоюз в течение пяти лет.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Выборы президента состоялись 15 апреля. На сайте Государственной избирательной комиссии Черногории (ГИК) в режиме онлайн идет подсчет голосов. По итогам обработки 50,35% бюллетеней результат Джукановича составляет 55,89% голосов.

В заявлении Джукановича говорится, что тем самым Черногория подтвердила намерение двигаться по европейскому пути. Политик уверен: окончательные шаги на пути к ЕС Черногория сделает в течение пяти лет, сообщает «Лайф».

Основной конкурент Джукановича Младен Боянич набирает 31,74%. Окончательные данные ГИК объявит в течение ближайших дней.

В президентской гонке участвовали семь кандидатов, включая женщину — Драгиню Вуксанович. Для победы в первом туре претенденту нужно набрать более 50% голосов.

Мило Джуканович был президентом Черногории в 1998—2002 годах. С 1991 года он пять раз занимал пост главы правительства и один раз руководил черногорским военным ведомством.