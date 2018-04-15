Москва, 15 апреля, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Рано или поздно Вашингтону придется начать договариваться с Москвой, поскольку военно-технологический вес США в мире неизменно падает. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

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«Американский миф о вхождении в эпоху их повсеместного и безраздельного доминирования существовал вряд ли больше десятка лет, а теперь уже точно разлетелся в клочья», — сказал Ермаков.

По его словам, Россия может дать достойный ответ на любую попытку силового давления со стороны США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 апреля вооруженные силы США, Британии и Франции нанесли ракетный удар по территории Сирии. Были выпущены 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух-земля» по объектам вооруженных сил и гражданской инфраструктуры страны.

Сирийская система ПВО, которая состоит из старых комплексов производства СССР, перехватила 71 ракету.

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