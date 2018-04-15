Рим, 15 апреля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Известный итальянский режиссер и сценарист Витторио Тавиани, который работал вместе со своим братом Паоло, умер в Риме в возрасте 88 лет. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает агентство ANSA со ссылкой на его дочь.

Цитата из х/ф «Цезарь должен умереть». Реж. Витторио и Паоло Тавиани. 1957. США Кадр из фильма В. Тавиани «Цезарь должен умереть»

Сообщается, что Тавиани скончался в результате продолжительной болезни. Согласно воле родных, его тело будет кремировано.

Карьера Тавиани началась с картины «Человек, которого надо уничтожить» 1962 года. Данный фильм получил премию критиков на кинофестивале в Венеции.

Вместе со своим братом Паоло они сняли множество фильмов, которые получали различные награды на престижных кинофестивалях.

Наиболее известны такие фильмы братьев Тавиани, как «Отец-хозяин» (Padre padrone, 1977, удостоен «Золотой пальмовой ветви»), «Ночь святого Лоренцо» (La notte di San Lorenzo, 1982) и «Цезарь должен умереть» (Cesare deve morire, 2011, удостоен «Золотого медведя»).