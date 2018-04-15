Москва, 15 апреля, 2018, 12:05 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие Лиге арабских государств по случаю очередного саммита этой организации. Об этом сегодня, 15 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

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«Россия готова всемерно развивать взаимодействие с ЛАГ в целях обеспечения региональной безопасности. Рассчитываю, что в условиях, складывающихся после разгрома основных сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке, мы вместе сможем способствовать активизации процессов политического урегулирования и постконфликтного восстановления в этих странах, решению насущных гуманитарных задач», — сказано в приветствии российского лидера Лиге арабский государств.

Также глава государства подчеркнул, что нормализация ситуации на Ближнем Востоке невозможна без урегулирования арабо-израильского конфликта.

Напомним, Лига арабских государств — организация, объединяющая арабские государства, а также ряд дружественных им неарабских, в которых арабский язык является одним из официальных. Состоит из 22 государств-членов

Она была создана 22 марта 1945 года на основании Александрийского протокола. Высший орган организации — Совет Лиги, в котором каждое из государств-членов имеет один голос. Штаб-квартира Лиги находится в Каире.