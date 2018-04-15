Подгорица, 15 апреля, 2018, 10:56 — ИА Регнум. В Черногории сегодня, 15 апреля, проходят выборы президента страны. Порядка 1,2 тыс. избирательных участков открылись по всей стране, сообщает Государственная избирательная комиссия (ГИК) Черногории.

Geologicharka Черногория

Черногория выбирает президента в седьмой раз с 1990 года, когда в этой республике, которая на тот момент входила в состав Югославии, была введена многопартийная система.

За пост президента Черногории борются семь кандидатов. Однако бесспорным фаворитом является пять раз занимавший пост премьер-министра, по одному разу бывший министром обороны и президентом страны, глава правящей Демократической партии социалистов Мило Джуканович. Он является фактическим главой Черногории с 1991 года.

основным конкурентом Джукановича является экономист и бывший депутат Скупщины Младен Боянич, которого выдвинули четыре оппозиционные партии — Демократический фронт (ДФ), «Демократы», Социалистическая народная партия и URA.

Если в первом туре ни один кандидат не наберет более половины голосов, то через 14 дней состоится второй тур.