Екатеринбург, 15 апреля, 2018, 10:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге после тяжёлых травм скончался местный журналист Максим Бородин. Он умер в 9:30 по местному времени в реанимации городской больницы №23, сообщает издание «Новый День», в котором и работал Бородин.

Смерть

Врачи боролись за жизнь журналиста, но он так и не пришёл в сознание, уточняет издание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, журналист был найден 12 апреля возле своего дома под окнами своей квартиры. С тяжёлыми травмами его госпитализировали.

Предварительно известно, что Максим Бородин выпал из окна своей квартиры на пятом этаже. Каким образом это произошло, непонятно. В полиции уточняют: дверь квартиры была закрыта изнутри. Пока криминала в травмировании журналиста стражи порядка не нашли.

Отметим, Максим Бородин известен своими журналистскими расследованиями. Кроме того, осенью 2017 года на него и на его коллегу было совершено нападение.