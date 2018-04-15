Москва, 15 апреля, 2018, 10:20 — ИА Регнум. Национальный конкурс красоты «Мисс Россия — 2018» выиграла 18-летняя студентка Чувашского государственного университета Юлия Полячихина. Финал конкурса прошел в ночь на 15 апреля.

Алексей Бондаренко Корона для победительницы конкурса «Мисс Россия»

Про победительницу известно, что она окончила школу с золотой медалью. В настоящее время она учится на журналиста и работает моделью.

Своим главным увлечением Поляихина назвала фитнес-аэробику, где она выступает за сборную Чувашии.

Победительнице конкурса вручили корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров, а также главный приз — три млн рублей и новый автомобиль.

Первой вице-мисс стала Виолетта Тюркина из Белгорода, второй вице-мисс стала Наталья Строева из Якутии.

Стоит отметить, что на корону «Мисс Россия 2018» претендовали 50 девушек из разных регионов страны.