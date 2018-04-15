«Обязательно помнить»: в Польше открыли обновленное кладбище красноармейцев
Польша, 15 апреля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. В городке Прошовице на юге Польши после реставрации торжественно открыто военное кладбище, где захоронено более 600 советских воинов, погибших за освобождение Польши.
Реставрацию 10 братских могил проводили волонтёры польского содружества «Курск» во главе с командиром Ежи Тыцом, а деньги собирали всем миром. Со стороны России помощь оказал международный благотворительный фонд «Кронштадтский Морской собор».
Параллельно с ремонтом кипела работа в архивах — калининградские поисковики устанавливали личности всех захороненных в Прошовицах солдат.
«Согласно паспорту воинского захоронения, в Прошовице покоится 641 советский солдат, а фамилии были известны лишь 90 красноармейцев, — рассказал корреспондент ИА REGNUM калининградский поисковик, капитан 1-го ранга запаса Михаил Пыресин. — На сегодня удалось установить имени и фамилии, а также фронтовую биографию порядка 380 солдат. В процессе работы выяснилось, что как минимум пять человек записали ошибочно, что они похоронены в Прошовицах, — двое остались в живых, а трое похоронены в других местах».
Один из офицеров, покоящихся в Прошовице, — командир отделения 9-й Пластунской стрелковой дивизии Сергей Абалдов. Его внучка Татьяна Тищенко, проживающая в Донецкой Народной Республике, не смогла приехать на открытие обновленного кладбища, но прислала письмо, которое зачитали собравшимся. В нём есть такие строки:
«К величайшему огорчению, мне не удастся приехать на такое грандиозное мероприятие. Не могла читать без слез ваше письмо, и у меня просто не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность за самоотверженную работу. Желаю вам и всем, кто будет принимать участие в мероприятиях, посвященных торжественному открытию после реставрации кладбища советских воинов в городе Прошовице, успехов в укреплении мира и дружбы между нашими братскими народами и в сохранении настоящих фактов истории».
Почтить память солдат приехали россияне из Калининграда, Москвы, Петербурга, Липецкой области. На открытие кладбища прибыл посол России в Варшаве Сергей Андреев, возложивший венок к одной из братских могил.
«Известное обстоятельство, что без победы Красной армии Польши не было бы никакой — ни социалистической, ни капиталистической, ни демократической. Просто потому, что территория Польши была однозначно определена под колонизацию», — сказал дипломат журналистам.
Бургомистр Прошовице Гжегож Тихий, также возложивший цветы к братской могиле, сообщил журналистам, что в городе не было конфликтов, связанных с памятниками.
«В моем личном понимании, конечно, если есть могила, где проливалась кровь, место боя, то такие места надо обязательно помнить», — сказал бургомистр, правда, поспешивший подчеркнуть, что на его территории нет памятников, подпадающих под закон о декоммунизации.
Город Прошовице во время Второй мировой войны был освобожден от немецких оккупантов 17 января 1945 года в ходе Сандомирско-Силезской наступательной операции. Бои непосредственно за Прошовице вела 302-я стрелковая Тарнопольская Краснознамённая дивизия, которая понесла большие потери.