Польша, 15 апреля, 2018, 10:28 — ИА Регнум. В городке Прошовице на юге Польши после реставрации торжественно открыто военное кладбище, где захоронено более 600 советских воинов, погибших за освобождение Польши.

Общество «Курск» Отреставрированное военное кладбище в Прошовице

Реставрацию 10 братских могил проводили волонтёры польского содружества «Курск» во главе с командиром Ежи Тыцом, а деньги собирали всем миром. Со стороны России помощь оказал международный благотворительный фонд «Кронштадтский Морской собор».

Параллельно с ремонтом кипела работа в архивах — калининградские поисковики устанавливали личности всех захороненных в Прошовицах солдат.

«Согласно паспорту воинского захоронения, в Прошовице покоится 641 советский солдат, а фамилии были известны лишь 90 красноармейцев, — рассказал корреспондент ИА REGNUM калининградский поисковик, капитан 1-го ранга запаса Михаил Пыресин. — На сегодня удалось установить имени и фамилии, а также фронтовую биографию порядка 380 солдат. В процессе работы выяснилось, что как минимум пять человек записали ошибочно, что они похоронены в Прошовицах, — двое остались в живых, а трое похоронены в других местах».

Общество «Курск» Российский триколор в польском Прошовице

Один из офицеров, покоящихся в Прошовице, — командир отделения 9-й Пластунской стрелковой дивизии Сергей Абалдов. Его внучка Татьяна Тищенко, проживающая в Донецкой Народной Республике, не смогла приехать на открытие обновленного кладбища, но прислала письмо, которое зачитали собравшимся. В нём есть такие строки:

«К величайшему огорчению, мне не удастся приехать на такое грандиозное мероприятие. Не могла читать без слез ваше письмо, и у меня просто не хватает слов, чтобы выразить свою благодарность за самоотверженную работу. Желаю вам и всем, кто будет принимать участие в мероприятиях, посвященных торжественному открытию после реставрации кладбища советских воинов в городе Прошовице, успехов в укреплении мира и дружбы между нашими братскими народами и в сохранении настоящих фактов истории».

Общество «Курск» Посол России в Варшаве Сергей Андреев

Почтить память солдат приехали россияне из Калининграда, Москвы, Петербурга, Липецкой области. На открытие кладбища прибыл посол России в Варшаве Сергей Андреев, возложивший венок к одной из братских могил.

«Известное обстоятельство, что без победы Красной армии Польши не было бы никакой — ни социалистической, ни капиталистической, ни демократической. Просто потому, что территория Польши была однозначно определена под колонизацию», — сказал дипломат журналистам.

Бургомистр Прошовице Гжегож Тихий, также возложивший цветы к братской могиле, сообщил журналистам, что в городе не было конфликтов, связанных с памятниками.

«В моем личном понимании, конечно, если есть могила, где проливалась кровь, место боя, то такие места надо обязательно помнить», — сказал бургомистр, правда, поспешивший подчеркнуть, что на его территории нет памятников, подпадающих под закон о декоммунизации.

Общество «Курск» «Мы из Ельца» — делегация в Прошовице

Город Прошовице во время Второй мировой войны был освобожден от немецких оккупантов 17 января 1945 года в ходе Сандомирско-Силезской наступательной операции. Бои непосредственно за Прошовице вела 302-я стрелковая Тарнопольская Краснознамённая дивизия, которая понесла большие потери.