Москва, 15 апреля, 2018, 08:35 — ИА Регнум. Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов заявил, что его ведомство прорабатывает варианты ответных мер на новые санкции США в сфере транспорта. Об этом сегодня, 15 апреля, пишут «Известия».

Ответный удар

Соколов не стал раскрывать детали предстоящих российских ответных мер в отношении США на их новые санкции, а лишь отметил, что такие меры готовятся.

«Я не буду анонсировать, мы работаем над этим», — сказал Соколов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля министерство финансов США объявило о существенном расширении пакета антироссийских санкций. Ограничительные меры были введены в отношении 24 российских чиновников и бизнесменов, а также 14 юридических лиц.

Сейчас российские власти активно прорабтывают ответные меры.