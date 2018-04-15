Вашингтон, 15 апреля, 2018, 08:00 — ИА Регнум. Американская Ассоциация по контролю над вооружениями США заявила, что ракетные удары Запада по Сирии противоречат международному праву и американской конституции. Соответствующее заявление опубликовано накануне, 14 апреля, на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Широко разошедшееся утверждение о том, что президент имеет право принимать меры военного характера, исходя исключительно из своих соображений, поднимает вопросы в области соблюдения Конституции и вызывает озабоченность по поводу возможности президента инициировать военные действия в отношении других стран», — сказано в заявлении Ассоциации.

Также в организации считают, что угрозы президента США Дональда Трампа о том, что военная операция против Сирии будет продолжена, несут в себе риск прямого противостояния с Россией.

«Если президент Трамп намерен продолжать военные действия в Сирии в ответ на дальнейшее использование химического оружия или в ответ на действия России, он должен пойти в конгресс, чтобы запросить разрешение на использование военной силы», — сказано в сообщении.

Напомним, республиканцы в конгрессе крайне недовольны тем, что Трамп не посоветовался с ними относительно ударов по Сирии, которые были осуществлены утром 14 апреля. При этом внутриполитические противники Трампа в лице Демократической партии наоборот приветствовали удары по Сирии.