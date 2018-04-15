Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2018, 05:39 — ИА Регнум. Проект резолюции по Сирии, осуждающий «химатаку» в городе Дума, передали странам-членам Совета Безопасности ООН Франция, США и Великобритания. Союзники требуют создать независимый механизм расследования случаев применения отравляющих веществ, сообщает Agence France-Presse (AFP).

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В документе решительно осуждаются все случаи применения химического оружия в Сирии, особенно инцидент в Думе 7 апреля. Подобные случаи должны быть расследованы с помощью «независимого механизма», основанного на принципах «объективности и профессионализма».

Подготовленный французскими делегатами проект призывает официальный Дамаск к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО). Авторы резолюции также требуют установления «прочного перемирия», обеспечения беспрепятственного доступа для гуманитарных грузов и проведения в случае необходимости медицинских эвакуаций населения.

Отмечено также, что правительство Сирии должно участвовать в межсирийских переговорах «добросовестно, в конструктивной манере и без предварительных условий». Обсуждение документа состоится 15 апреля, уточнили источники агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля российский проект резолюции с осуждением удара США, Франции и Великобритании по Сирии был отклонен Совбезом ООН. В поддержку документа выступили Россия, Китай и Боливия. Восемь стран, включая США, Францию и Британию, проголосовали против, а еще четыре страны — воздержались.

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