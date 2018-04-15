Москва, 15 апреля, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили не «Новичком», а совершенно другим веществом — фентанилом. Об этом рассказал один из разработчиков системы химического оружия «Новичок» Леонид Ринк.

Отравляющее вещество

По словам эксперта, данные ОЗХО о том, что в Солсбери было применено токсичное химическое вещество высокой чистоты, опровергают версию использования «Новичка» — он убил бы Скрипалей на месте. Симптоматика же похожа на фентанильное отравление.

«Фентанил сразу выводит человека из строя. Тот сразу падает. Воздействие у него моментальное», — сказал Ринк в интервью РИА «Новости».

Фентанил — соединение, которое используют для изготовления распространенных в Великобритании наркотических веществ. Человек, подвергшийся его воздействию, может резко пойти на поправку — именно так, по утверждениям британской стороны, произошло со Скрипалями.

Вероятно, Скрипалей отравили там же, где их нашли — на скамейке в Солсбери. Нападавшие могли обрызгать Сергея и Юлию спреем с фентанилом.

Что касается «Новичка», это вещество состоит из большого числа компонентов, которые разлагаются по-разному. Чистое вещество не может быть «Новичком», пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в британском город Солсбери. Власти Великобритании заявили, что за покушением на Скрипалей стоит Москва. Российская сторона опровергает обвинения.

Пострадавшие, по утверждениям британской стороны, пришли в себя через несколько недель, после чего пошли на поправку.

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