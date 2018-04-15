Новосибирск, 15 апреля, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Тысячи новосибирцев присоединились к всемирной образовательной акции «Тотальный диктант», которая прошла 14 апреля на более чем 60 площадках города Новосибирска. Акция прошла уже в 15 раз, отметив очередной юбилей.

Анна Алябьева ИА REGNUM Тотальный диктант в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Тотальный диктант в Новосибирске

В этом году столицей Диктанта впервые стал не Новосибирск, где проект зарождался, а Владивосток, где свой текст прочла его автор писательница Гузель Яхина.

Анна Алябьева ИА REGNUM Тотальный диктант в Новосибирске

В Новосибирской области диктант писали даже на площадке в международном аэропорте Толмачёво.

Итоговых цифр того, сколько человек, городов и стран присоединились к акции в этом году, пока нет. Сейчас идут подсчёты. Предварительно, по всему миру диктант написали жители 1000 городов в 76 странах.

«Пока могу сказать, что акция прошла радостно, весело и без сбоев. Сейчас считаем количество участников и собираем обратную связь от городов и площадок. Началась проверка. Цифры завтра. Сегодня только буквы. Многие данные уточняются ещё, к завтра всё сведём. Тоже считаем, кто-то присоединился в последний момент. Ингушетия, например, всё же смогла», — отметила ИА REGNUM руководитель проекта «Тотальный диктант» Ольга Ребковец.

Анна Алябьева ИА REGNUM Здание мэрии Новосибирска

Анна Алябьева ИА REGNUM Тотальный диктант в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Тотальный диктант в Новосибирске

Итоги диктанта будут подводиться в ближайшие дни. Для отличников организаторы подготовили дипломы и памятные призы.