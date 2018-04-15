Будапешт, 15 апреля, 2018, 04:26 — ИА Регнум. Митинг против итогов парламентских выборов в Венгрии собрал десятки тысяч участников. Об этом сообщает издание Daily News Hungary. Акция прошла днем 14 апреля у здания парламента в Будапеште. На митинге находились представители нескольких оппозиционных партий. Манифестанты использовали лозунг: «Мы — большинство! Протестуем ради демократии». У участников акции были флаги Евросоюза, плакаты, символика дома князей Арпадов. Собравшиеся призвали оппозиционные партии действовать сообща ради свержения правительства. Это необходимо в интересах свободы, демократии, верховенства закона и свободы печати, заявляли участники протеста. Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. Правящая коалиция во главе с премьер-министром Виктором Орбаном набрала 48,85% голосов, что позволяет ее представителям занять 134 из 199 мест в парламенте.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Венгрии

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