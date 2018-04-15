Вашингтон, 15 апреля, 2018, 04:00 — ИА Регнум. Ответ ПВО Сирии на ракетный удар США, Франции и Великобритании не был неэффективным. Мирные жители могли пострадать от него, заявил на брифинге в Пентагоне представитель комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи.

One half 3544 ЗРК «Квадрат»

Генерал отметил, что удару подверглись три определенных объекта. Всем им был нанесен ущерб, противодействия при этом оказано не было. Оценка нанесенного ущерба еще не завершена.

Комментируя заявления Дамаска о значительной доле сбитых ракет, Маккензи подчеркнул, что ответ сирийской стороны был «крайне неэффективным по всем показателям». При этом представитель Пентагона отметил точность и эффективность операции США и их союзников.

Читайте также: США готовят ракетный удар по Сирии — что делать России?

Утром 14 апреля Франция и Великобритания выпустили по территории Сирии в общей сложности 105 ракет. Так, 76 ракет, включая 57 крылатых ракет «Томагавк», выпущены по исследовательскому центру под Дамаском.

Еще 22 ракеты были применены против «хранилища химического оружия» в провинции Хомс. Семь ракет ударили по бункеру в том же регионе.

Ракетные атаки должны были продемонстрировать Дамаску недопустимость применения химического оружия против гражданского населения, напомнил Маккензи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США обвинили сирийские власти в применении химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте. Ответственность за инцидент Вашингтон также возложил на союзников Башара Асада — Россию и Иран. Москва опровергает применение Дамаском химоружия, настаивая на тщательном расследовании инцидента.

В ночь на 14 апреля по территории Сирии был нанесен ракетный удар. Системы ПВО отразили большую часть ракет, сообщало агентство SANA. Минобороны России заявило, что в отражении ракетного удара были задействованы сирийские средства ПВО С-125, С-200, «Бук» и «Квадрат» — системы, произведённые ещё во времена СССР.

Читайте также: Минобороны РФ: Для отражения удара США по Сирии использовалось оружие СССР