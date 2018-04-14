Москва, 15 апреля, 2018, 02:22 — ИА Регнум. Поступления в бюджет Москвы от туризма выросли более чем втрое с 2010 года. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал мэр столицы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба Кремля.

Красная площадь

За последние годы поток иностранных туристов вырос в Москве на 40%, внутренний туризм увеличился на 80%. Это произошло вопреки санкциям, ограничениям и порой предвзятому отношению иностранцев к России, отметил мэр.

«Соответственно, выросла экономика, поступления в экономику города — с 200 до 700 миллиардов рублей», — сказал Собянин.

В 2010 году Москву посетили 12,8 млн гостей, в 2017 году — 21 млн. человек.

Средства, ранее вложенные в инфраструктуру столицы, благоустройство парков и улиц стали возвращаться в бюджет за счет оборота, увеличения количества туристов, их покупательной способности, пояснил градоначальник.

Как сообщало ИА REGNUM, Санкт-Петербург и Москву чаще всего выбирают для путешествий пользователи сервисов аренды жилья. При этом лишь 78% гостей оценили уровень комфорта на высший балл. Лидерами по этому показателю среди российских городов оказались Суздаль, Псков и Калининград — на пять звезд уровень сервиса оценили 91%, 88% и 87% пользователей соответственно.

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