Москва, 14 апреля, 2018, 23:36 — ИА Регнум. Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осудил ракетный удар по Сирии, который 14 апреля осуществили США, Великобритания и Франция. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Нина Вележева, Николай Кузовкин. Стыдно! 1958

«Постоянный совет ОДКБ, подтверждая поддержку суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии, осуждает ракетные удары США при поддержке Великобритании и Франции по территории Сирии, осуществленные 14 апреля в нарушение фундаментальных принципов и норм международного права, вопреки Уставу ООН без санкции СБ ООН», — говорится в заявлении организации.

Отмечается, что действия США, Великобритании и Франции создают ситуацию, которая вредит ликвидации террористической угрозы и разрешению конфликта в Сирии.

Как передавало ИА REGNUM, ракетный удар по территории Сирии был нанесен 14 апреля. Боевые корабли ВМС США, а также американские, британские и французские самолеты выпустили по целям в Сирии 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух — земля».

Сирийские системы ПВО, основу которых составляют комплексы производства СССР, смогли поразить 71 ракету.

Читайте также: Макрон, Трамп и Мэй обсудили удар по Сирии

А также: СБ ООН отклонил резолюцию России по Сирии