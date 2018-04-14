Париж, 14 апреля, 2018, 22:39 — ИА Регнум. Франция совершила серьезную ошибку, поддержав военную операцию США и Британии против Сирии. Об этом сообщила лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью RT.

Gauthier Bouchet Марин Ле Пен

«Это наша серьезная ошибка, однако она — лишь одна из всей массы совершенных нами, — заявила она. — С 2011 г. мы не прекращали делать ошибки и вмешиваться в дела других стран».

Ле Пен добавила, что проведенная без согласия ООН операция может иметь «серьезные последствия» для Франции.

«Если у них (Парижа) есть подтверждения (химатаки в Сирии), они должны их показать, — подчеркнула лидер «Национального фронта». — Абсурдно, что международные эксперты были направлены для расследования, а выбор в пользу военных действий был сделан за день до их прибытия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ракетный удар по территории Сирии был нанесен 14 апреля. Всего вооруженные силы США, Франции и Британии выпустили 103 крылатые ракеты и ракеты класса «воздух-земля» по объектам инфраструктуры страны.

Сирийские системы ПВО, состоящие из старых комплексов производства СССР, сбили 71 ракету. США и их союзники называет свою атаку «ответом» на якобы химическую атаку в сирийском городе Дума.

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